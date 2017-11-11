Роберто Манчини: "Выделю в чемпионате России пять команд"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини смотри с оптимизмом на вторую часть чемпионата России. По словам итальянца, сине-бело-голубые потеряли много очков в последних играх из-за выступления в Лиге Европы.

– В целом я позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона, – цитирует пресс-служба "Зенита" Манчини. – Было много матчей разного качества. Жаль, что мы потеряли много очков в последних играх. Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее на вторую часть чемпионата я смотрю исключительно позитивно.

Уровень чемпионата России очень высок, несмотря на то что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее борьба складывается интересная. Лично я выделю пятерку команд: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар". Это самые сильные клубы страны. Молодые российские футболисты мне тоже нравятся, особенно те, кто вызван сейчас в сборную России. Могу подчеркнуть, что легких игр нет, все матчи даются тяжело, а очки набирать непросто.