Роберто Манчини: "Все еще жду от Дзюбы и Кокорина большего"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой в гостевом матче 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0). По его словам, он не акцентировал внимания на стандартных положениях, с помощью которых лидер чемпионата добился результата.

- Говорил своим футболистам, что нам предстоит тяжелая игра с тяжелым соперником на замечательном стадионе, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам надо было победить, чего мы и добились.

Главное – мы выиграли. Мы знали, что нам будет нелегко. Стандарты – не самое главное. Особую ставку на это не делали. Отрабатывали все компоненты игры.

Я доволен тем, как играли Дзюба и Кокорин. Но я все еще жду от них большего. (Перед сезоном Манчини поставили двум форвардам задачу - забить 35 голов на двоих, до цели нападающим осталось 22 точных удара, Кокорин записал на свой счет 12 забитых мячей, Дзюба - один. - Прим. "СЭ")

Матч против "Реал Сосьедад" (во 2-м туре Лиги Европы)? Это будет сложная игра. По составу пока не могу ничего сказать. У нас впереди еще четыре дня.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"