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20:59 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Все еще жду от Дзюбы и Кокорина большего"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой в гостевом матче 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0). По его словам, он не акцентировал внимания на стандартных положениях, с помощью которых лидер чемпионата добился результата.

- Говорил своим футболистам, что нам предстоит тяжелая игра с тяжелым соперником на замечательном стадионе, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам надо было победить, чего мы и добились.

Главное – мы выиграли. Мы знали, что нам будет нелегко. Стандарты – не самое главное. Особую ставку на это не делали. Отрабатывали все компоненты игры.

Я доволен тем, как играли Дзюба и Кокорин. Но я все еще жду от них большего. (Перед сезоном Манчини поставили двум форвардам задачу - забить 35 голов на двоих, до цели нападающим осталось 22 точных удара, Кокорин записал на свой счет 12 забитых мячей, Дзюба - один. - Прим. "СЭ")

Матч против "Реал Сосьедад" (во 2-м туре Лиги Европы)? Это будет сложная игра. По составу пока не могу ничего сказать. У нас впереди еще четыре дня.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Я Знаю Историю

будем надеяться, что Кокорин вернулся в футбол надолго, а вот про бревно - это уже мантра, чтобы поддержать его на плаву и побыстрее сплавить из команды. Ему в Арсенал надо к Божевичу, но... Артемка слишком любит деньги, чтобы уйти на понижение. Причем я никогда не буду кидать камень в такую позицию любого спортсмена, т.к. их век короток, а делать они в 90% случаев ничего толком не умеют.

21:17