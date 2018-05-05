Роберто Манчини: "Вопрос об уходе из "Зенита" сейчас неуместен"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) заявил, что сейчас не время обсуждать его возможный уход из петербургского клуба.

- Вы покидаете "Зенит" и уходите в сборную Италии?

- Вопрос неуместен сейчас, после поражения в чемпионате. (Егор БЫЧКОВ)

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что вероятность ухода Манчини в сборную Италии очень велика. Итальянец возглавил "Зенит" в начале июня 2017 года.

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