Роберто Манчини: "Вопрос об уходе из "Зенита" сейчас неуместен"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) заявил, что сейчас не время обсуждать его возможный уход из петербургского клуба.
- Вы покидаете "Зенит" и уходите в сборную Италии?
- Вопрос неуместен сейчас, после поражения в чемпионате. (Егор БЫЧКОВ)
Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что вероятность ухода Манчини в сборную Италии очень велика. Итальянец возглавил "Зенит" в начале июня 2017 года.
емен
Зенит при Манчини превратился в какую-то без идейную (тренерская мысль) команду.
19:34
Урфин Джюс
Sandy45==Конечно ничего не выигрывали. Три кубка кубков(и один финал 72 года), да и сборная - ОИ и кубок Европы и 4 место на ЧМ в 66 году. А насчет ЦСКА... так они и прошли дальше всех, с составом, который(на бумаге) был слабее всех участников..
19:27
Товарищ Бендер!
Фурсенко-Манчини это сила
19:22
Бу-га-га!
Манчиня - аставайся!!!
19:20
Sandy45
емен Кому вообще пришла в голову идея пригласить этого итальянца . Чтобы сделать чемпионом Зенит ему нужно было купить Салаха, Месси и еще два-три топовых игрока в середину, тогда бы он показал результат.//// Так еще и в ЛЧ требуют болельщики хорошо выступать. А там как раз ждут Салахи и т.д. И куда без легов? Спартак и ЦСКА все показали... Даже в СССР, с украинцами, армянами, грузинами в составах, клубы ничего особого не выигрывали.
19:19
емен
Кому вообще пришла в голову идея пригласить этого итальянца . Чтобы сделать чемпионом Зенит ему нужно было купить Салаха, Месси и еще два-три топовых игрока в середину, тогда бы он показал результат.
19:16
Sandy45
Если бы в свое время Президент не навтыкал Фурсенко за легов, может и не начался разлад в клубе... После такого, кто бы решился еще и зимой докупить легионеров? А Смолова не отдали. Больше напов то и нет забивных с российским паспортом. Дзюба хорош только в арендах.
19:14
Мнух
разве Волгарь не предложил контракт на ужин пастой? Да простите меня Астрахани!
19:12
П_о_в_а_р_
РОБЕРТО МАНЧИНИ: "ВОПРОС ОБ УХОДЕ ИЗ "ЗЕНИТА" СЕЙЧАС НЕУМЕСТЕН" ------------------------------- Да. Оставайся, Робертик. Мы тебя полюбили!
19:11
konklop
Вали домой!
19:06
Жорик Вартанов
Комс Настолько убогово Зенита я не видел давно. И эта команда входит в топ-10 европы?____________ а че не в топ 3?)
19:04
Vedi
Клоун , тебя Урал с Амкарами подпирает , а ты всё киваешь на что то и кого то . Когда набирали шлак - Чо молчал то ???
19:02
Fofan74
К сожалению ничего не показал(( с середины сезона думал, как бы сбежать..
19:02
Урфин Джюс
Комс== Луческу - классный тренер. Просто он не ожидал, что в цветах Зенита нет черного... В его Шахтере было много классных бразильцев, а здесь был ограничен выбор. Если бы не это, то думаю он смог бы построить классную команду за пару сезонов.
19:01
M.WOWCHIK
Современный граф Калиостро...........я уверен,этим всё сказано.......
19:01
Комс
Оказывается, Луческу был весьма неплохим тренером.
18:58
Комс
Настолько убогово Зенита я не видел давно. И эта команда входит в топ-10 европы?
18:55
баламошка
Оставайся, топ-тренер!
18:55
RUhotshot
Про манчини, можно сказать словами старого советского анекдота: "Со спичками и дурак закурит..." Никчемность!
18:55
Урфин Джюс
Правильно! Надо еще пару сезонов поработать. Еще десяток аргентинцев Миллер купит и все будет ОК.
18:55
maxcds
позорник, убирайся
18:54
Albertozi
Убирайся!и Фурсенко с собой прихвати!!
18:53
dintos
Тренеришка,уматывай в свою макаронию,она будет такая же нелепая,как и твой Зенит.
18:53