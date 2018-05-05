18:42 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Вопрос об уходе из "Зенита" сейчас неуместен"

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после матча 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) заявил, что сейчас не время обсуждать его возможный уход из петербургского клуба.

- Вы покидаете "Зенит" и уходите в сборную Италии?

- Вопрос неуместен сейчас, после поражения в чемпионате. (Егор БЫЧКОВ)

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что вероятность ухода Манчини в сборную Италии очень велика. Итальянец возглавил "Зенит" в начале июня 2017 года.

Чемпионат России по футболу. Все о турнире

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (23)
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емен

Зенит при Манчини превратился в какую-то без идейную (тренерская мысль) команду.

19:34

Урфин Джюс

Sandy45==Конечно ничего не выигрывали. Три кубка кубков(и один финал 72 года), да и сборная - ОИ и кубок Европы и 4 место на ЧМ в 66 году. А насчет ЦСКА... так они и прошли дальше всех, с составом, который(на бумаге) был слабее всех участников..

19:27

Товарищ Бендер!

Фурсенко-Манчини это сила

19:22

Бу-га-га!

Манчиня - аставайся!!!

19:20

Sandy45

емен Кому вообще пришла в голову идея пригласить этого итальянца . Чтобы сделать чемпионом Зенит ему нужно было купить Салаха, Месси и еще два-три топовых игрока в середину, тогда бы он показал результат.//// Так еще и в ЛЧ требуют болельщики хорошо выступать. А там как раз ждут Салахи и т.д. И куда без легов? Спартак и ЦСКА все показали... Даже в СССР, с украинцами, армянами, грузинами в составах, клубы ничего особого не выигрывали.

19:19

емен

Кому вообще пришла в голову идея пригласить этого итальянца . Чтобы сделать чемпионом Зенит ему нужно было купить Салаха, Месси и еще два-три топовых игрока в середину, тогда бы он показал результат.

19:16

Sandy45

Если бы в свое время Президент не навтыкал Фурсенко за легов, может и не начался разлад в клубе... После такого, кто бы решился еще и зимой докупить легионеров? А Смолова не отдали. Больше напов то и нет забивных с российским паспортом. Дзюба хорош только в арендах.

19:14

Мнух

разве Волгарь не предложил контракт на ужин пастой? Да простите меня Астрахани!

19:12

П_о_в_а_р_

РОБЕРТО МАНЧИНИ: "ВОПРОС ОБ УХОДЕ ИЗ "ЗЕНИТА" СЕЙЧАС НЕУМЕСТЕН" ------------------------------- Да. Оставайся, Робертик. Мы тебя полюбили!

19:11

konklop

Вали домой!

19:06

Жорик Вартанов

Комс Настолько убогово Зенита я не видел давно. И эта команда входит в топ-10 европы?____________ а че не в топ 3?)

19:04

Vedi

Клоун , тебя Урал с Амкарами подпирает , а ты всё киваешь на что то и кого то . Когда набирали шлак - Чо молчал то ???

19:02

Fofan74

К сожалению ничего не показал(( с середины сезона думал, как бы сбежать..

19:02

Урфин Джюс

Комс== Луческу - классный тренер. Просто он не ожидал, что в цветах Зенита нет черного... В его Шахтере было много классных бразильцев, а здесь был ограничен выбор. Если бы не это, то думаю он смог бы построить классную команду за пару сезонов.

19:01

M.WOWCHIK

Современный граф Калиостро...........я уверен,этим всё сказано.......

19:01

Комс

Оказывается, Луческу был весьма неплохим тренером.

18:58

Комс

Настолько убогово Зенита я не видел давно. И эта команда входит в топ-10 европы?

18:55

баламошка

Оставайся, топ-тренер!

18:55

RUhotshot

Про манчини, можно сказать словами старого советского анекдота: "Со спичками и дурак закурит..." Никчемность!

18:55

Урфин Джюс

Правильно! Надо еще пару сезонов поработать. Еще десяток аргентинцев Миллер купит и все будет ОК.

18:55

maxcds

позорник, убирайся

18:54

Albertozi

Убирайся!и Фурсенко с собой прихвати!!

18:53

dintos

Тренеришка,уматывай в свою макаронию,она будет такая же нелепая,как и твой Зенит.

18:53

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