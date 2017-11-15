16:45 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Верю в чемпионство "Зенита"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью Sport Aktuality рассказал о том, что в России встречаются слишком длинные перелеты. Специалист рассказал о восьмичасовом перелете в Хабаровск на матч чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:0).

- Вы находитесь в "Зените", а Лучано Спалетти - в "Интере". Похоже, вы поменялись местами.

- Нет, он покинул Зенит три года назад, а я приехал туда летом.

Расскажите, как вы относитесь к путешествиям по России?

- Это серьезная тема. Одним из наших первых выездов сопровождался восьмичасовым полетом.

- У "Зенита" самый большой бюджет в России. Сможете ли вы завоевать титул?

- Мы сделаем все для этого, но это будет сложно. Конечно, я верю в это.

 

 

 

 

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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А что ему остаётся говорить. Роберто....... верим!

17:12

Millwall82

Глупый вопрос журналиста, еще бы Манчини не верил. Но в атаке ему надо что-то менять. Зениту очень не хватает таких ярких индивидуалистов как Аршавин, Данни и Халк, т.е. футболистов способных в одиночку менять исход встречи.

16:59