Роберто Манчини: "Верю в чемпионство "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью Sport Aktuality рассказал о том, что в России встречаются слишком длинные перелеты. Специалист рассказал о восьмичасовом перелете в Хабаровск на матч чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:0).
- Вы находитесь в "Зените", а Лучано Спалетти - в "Интере". Похоже, вы поменялись местами.
- Нет, он покинул Зенит три года назад, а я приехал туда летом.
- Расскажите, как вы относитесь к путешествиям по России?
- Это серьезная тема. Одним из наших первых выездов сопровождался восьмичасовым полетом.
- У "Зенита" самый большой бюджет в России. Сможете ли вы завоевать титул?
- Мы сделаем все для этого, но это будет сложно. Конечно, я верю в это.
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А что ему остаётся говорить. Роберто....... верим!
17:12
Millwall82
Глупый вопрос журналиста, еще бы Манчини не верил. Но в атаке ему надо что-то менять. Зениту очень не хватает таких ярких индивидуалистов как Аршавин, Данни и Халк, т.е. футболистов способных в одиночку менять исход встречи.
16:59