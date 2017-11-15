Роберто Манчини: "Верю в чемпионство "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью Sport Aktuality рассказал о том, что в России встречаются слишком длинные перелеты. Специалист рассказал о восьмичасовом перелете в Хабаровск на матч чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:0).

- Вы находитесь в "Зените", а Лучано Спалетти - в "Интере". Похоже, вы поменялись местами.

- Нет, он покинул Зенит три года назад, а я приехал туда летом.

- Расскажите, как вы относитесь к путешествиям по России?

- Это серьезная тема. Одним из наших первых выездов сопровождался восьмичасовым полетом.

- У "Зенита" самый большой бюджет в России. Сможете ли вы завоевать титул?