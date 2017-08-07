00:09 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Важный матч для нас! Спасибо болельщикам за поддержку!"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1). Также он отметил важность этого поединка.

"Важный матч для нас! Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку! "Зенит", вперед!" - написал Манчини на русском языке на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mao11

Только, что бы Бней Иегуду помнили!!! И никогда больше так похабно не играли хоть и восемнадцатым составом.

02:39

andreiwantsev

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02:03

баламошка

Всегда пожалуйста.

00:22