Роберто Манчини: "Важный матч для нас! Спасибо болельщикам за поддержку!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1). Также он отметил важность этого поединка.

"Важный матч для нас! Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку! "Зенит", вперед!" - написал Манчини на русском языке на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"