Роберто Манчини: "Важный матч для нас! Спасибо болельщикам за поддержку!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1). Также он отметил важность этого поединка.
"Важный матч для нас! Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку! "Зенит", вперед!" - написал Манчини на русском языке на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Важный матч для нас!!! Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку!!! Зенит вперед!!!!#Zenit #Zenitspartak pic.twitter.com/qAl8tzK7fy– Roberto Mancini (@robymancio) 6 августа 2017 г.
Mao11
Только, что бы Бней Иегуду помнили!!! И никогда больше так похабно не играли хоть и восемнадцатым составом.
02:39
andreiwantsev
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02:03
баламошка
Всегда пожалуйста.
00:22