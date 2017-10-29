Роберто Манчини: "В игре с "Локомотивом" все пошло плохо"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что соперник использовал все имевшиеся у него моменты. Он также добавил, что нужно смириться с поражением и готовиться к следующей игре.

– В этой игре все пошло плохо, – сказал Манчини. – Мы доминировали, могли забить два гола в первом тайме. Но это футбол – разгромные поражения случаются. Надо смириться с этим и готовиться к следующему матчу.

– Кажется, что "Зениту" не хватило эмоций. Партнера, который мог бы наорать на игроков на понятном для всех языке. Согласитесь?

– Как я сказал, мы доминировали на протяжении первых 45 минут. "Локомотив" нанес первый удар после 35-й минуты. Просто гости использовали все три возможности. Три их контратаки завершились голами. Поздравляю их с тем, что они сделали то, что не получилось у нас. Это футбол – когда что-то идет плохо, иногда это невозможно остановить. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // "Зенит" - "Локомотив". Главное видео