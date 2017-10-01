Роберто Манчини: "У "Зенита" плотный график, кто-то должен отдыхать, и сегодня отдохнет Кузяев"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что дал полузащитнику Далеру Кузяеву время на восстановление. Специалист подчеркнул, что при сложном календаре состав питерцев необходимо ротировать.

– Мы играем каждые три дня, у команды плотный график, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Кузяев участвовал практически во всех последних матчах. Кто-то должен отдыхать, и сегодня отдыхает он. При таком графике сложно играть одним составом, поэтому проводится ротация. У нас есть футболисты, не игравшие с "Реал Сосьедад" (3:1), и сегодня на поле появятся они.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"