Роберто Манчини: "У "Зенита" нет никаких проблем со свежестью игроков"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что защитник Юрий Жирков сыграет в атаке на фланге. Специалист также добавил, что у его команды нет никаких проблем со свежестью игроков.

– Спасибо за поздравления, мне очень приятно, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Что касается состава, не вижу ничего необычного, обыкновенный состав. Жирков хорош, как на фланге в защите, так и в атаке. Для него знакома эта позиция, поэтому ничего необычного в составе не вижу.

Не думаю, что у "Зенита" есть какие-то проблемы со свежестью игроков, несмотря на недавнюю игру с "Вардаром". Я изменил состав по сравнению с матчем в Лиге Европы с учетом того, что нам играть сегодня. Не могу сказать, что кто-то из игроков не свеж.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"