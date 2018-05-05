Роберто Манчини: "У "Зенита" не было игроков не только в атаке, но и в обороне"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) отметил, что у команды были проблемы с составом. По его словам, весной из-за травм ему не хватало игроков в обороне.

– Показалось, что атака "Зенита" не играла напористо. Так ли это?

– Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно.

– Не было ли у вас желания заменить Смольникова гораздо раньше? Первый тайм он просто провалил.

– Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм - мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом. (Игорь НОВИКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"