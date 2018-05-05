19:10 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "У "Зенита" не было игроков не только в атаке, но и в обороне"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) отметил, что у команды были проблемы с составом. По его словам, весной из-за травм ему не хватало игроков в обороне.

– Показалось, что атака "Зенита" не играла напористо. Так ли это?

– Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно.

– Не было ли у вас желания заменить Смольникова гораздо раньше? Первый тайм он просто провалил.

– Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм - мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом. (Игорь НОВИКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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John-Vorchun

В нынешнем сезоне нет тренера в Зените и это печально.какого-то шабашника поставили рулить.удивлен молчанием акционеров клуба.али бабки не свои.чего волноваться.

19:34

Ботаникум

Да и тренера тоже НЕ БЫЛО!!! Зато НЫТИК был и тот в ДЕЗЕРТИРЫ переквалифицируется!

19:19

Sandy45

Читая это, Гончаренко плачет...

19:15

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