Роберто Манчини: "У "Краснодара" отличный состав и тренер"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда заслуженно победила. Он также добавил, что сине-бело-голубые усвоили определенные вещи после поражения от санкт-петербургского "Динамо" (2:3 д.в.) в игре 1/16 финала Кубка России.



– В первую очередь, отмечу, что это просто удивительно красивый стадион, те, кто были причастны к его строительству, большие молодцы, – отметил Манчини. – Ничего я не сказал после матча с "Динамо" своим игрокам, там мы играли в меньшинстве, но это обидное поражение, и мы усвоили определенные вещи после той игры.

– Проанализируйте прошедшую игру. Почему во втором тайме "Зенит" отошел к своим воротам? Была такая установка?



– Я считаю, мы доминировали большую часть матча, первый тайм должен был и мог закончиться со счетом 3:0. "Краснодар" несмотря ни на что очень сильная команда, и у нее хороший тренер. Это нормально, что во втором тайме соперник доставил нам много проблем. Мы могли как забить, так и пропустить, дважды нас спасал вратарь Лунев.



– Почему не попал Смольников в состав? И на какой позиции предпочтительнее смотрится Кузяев?



– Кузяев? Я принимаю решения, я тренер.



– Что из вашего плана на игру получилось, а что – нет?



– Я считаю, у нас был прекрасный первый тайм, когда мы могли забить и больше. Но главное, мы не дали сопернику забить гол. Во втором тайме мы немного отошли к своим воротам, "Краснодар" имел несколько опасных моментов. (Екатерина ПОТАПОВА)

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