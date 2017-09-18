Роберто Манчини: "У Дзюбы есть потенциал раскрыться дальше"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги над "Уфой" (3:0) подчеркнул, что его команда помогли два быстрых гола, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Все игры в российском чемпионате очень сложны, – сказал Манчини. – Несмотря на счет, и матч с "Уфой" оказался непростым. Могу сказать, что нам очень помогли два ранних мяча.
– Дзюба второй раз подряд в основе. Он теперь игрок стабильный стартового состава?
– Дзюба такой же, как и все. Он набирает оптимальные кондиции, игра улучшается, поэтому он выходит. Но у него есть потенциал раскрыться дальше.
– Почему вышел на замену молодой Капленко?
– У него потрясающие игровые качества. Это очень хороший футболист, который старается на тренировках и заслужил дебютировать. Я давно за ним слежу.
– Почему Шатов опять не попал в заявку? В каком состоянии Паредес?
– У Шатова небольшая травма. Надеемся, он через три дня восстановится. Паредес тоже чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы.
igogohruhru
Все преходящее а небольшая травма Шатова вечная
22:33