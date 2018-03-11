Роберто Манчини: "Травма Мамманы в преддверии важного матча – большая потеря"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил серьезность потери защитника Эмануэля Мамманы в преддверии ответного матча Лиги Европы против "Лейпцига".

– Травма Мамманы скомкала ли планы на игру? На самом деле главная проблема не схема, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Не важно сколько защитников, главная проблема в том, что важный игрок травмирован. Футболистов на эту позицию нет. Мы планировали взять на эту позицию еще игроков, но не вышло. Безусловно, травма Мамманы в преддверии важного матча – большая потеря.

У него точно травма колена, но о степени серьезности пока не готов говорить. Почему не сразу игроки вышли на замену? Странный вопрос – это была четвертая или пятая минуты, запасные не были готовы, не разогреты, нужно было время, чтобы футболисты подготовились к выходу на поле. Повреждения остальных игроков? Посмотрим завтра, пока не могу говорить. Доктора посмотрят и доложат, как они себя чувствуют.