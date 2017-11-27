Роберто Манчини: "Судейство было на высоком уровне. Небольшая претензия по добавленному времени"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) подчеркнул, что он доволен работой арбитра Виталия Мешкова.

– Как оцените судейство? Не увидели спорных моментов? Прокомментируйте также красную карточку Фернанду.

– Считаю, что оно было на высоком уровне. Я доволен им. Конечно, можно было дать прямую красную карточку Денису Глушакову. Фернанду получил две справедливых "желтых". Есть небольшая претензия по количеству добавленного времени, но в целом судейством было хорошим. (Михаил ГОНЧАРОВ)