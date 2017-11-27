Роберто Манчини: "Судейство было на высоком уровне. Небольшая претензия по добавленному времени"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) подчеркнул, что он доволен работой арбитра Виталия Мешкова.
– Как оцените судейство? Не увидели спорных моментов? Прокомментируйте также красную карточку Фернанду.
– Считаю, что оно было на высоком уровне. Я доволен им. Конечно, можно было дать прямую красную карточку Денису Глушакову. Фернанду получил две справедливых "желтых". Есть небольшая претензия по количеству добавленного времени, но в целом судейством было хорошим. (Михаил ГОНЧАРОВ)
pahom-17
ну да...был Плаческу...стал Плачини...
22:11
fedor pavlovitsh
Претензии должны быть не к арбитру, а к Кокорину который два мяча не забил!!! После этого матча Зенит проиграет Уралу и покатится справедливо вниз турнирной таблицы!!!
22:03
Комс
Да не, Мешков нормально отсудил. Просто Зенит недоукомплектован.
21:59
С.Мороз
претензии по времени естественно можно было и 1:2,влететь и сказать что не повезло,а так 1:3 и уже не отбрешешься))А результат всегда справедлив,это надо знать уважаемый итальянец!В первом матче 5:1-Зенит-тоже без вопросов все заслуженно,так и сейчас 3:1 Спартак-заслуженно и не надо ля..ля))
21:59
KuziakaPm
Ну конечно. Потому что свистел в пользу голубых.
21:57
Жорик Вартанов
Глушакову да надо было сразу красную давать, в первом тайме еще, на 1 минуте
21:57
Spchamp1979
Тренера менять надо - Моуринье вам поможет. Манчо не тянет наш Чемпионат...
21:56