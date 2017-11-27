21:53 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Судейство было на высоком уровне. Небольшая претензия по добавленному времени"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) подчеркнул, что он доволен работой арбитра Виталия Мешкова.

– Как оцените судейство? Не увидели спорных моментов? Прокомментируйте также красную карточку Фернанду.

– Считаю, что оно было на высоком уровне. Я доволен им. Конечно, можно было дать прямую красную карточку Денису Глушакову. Фернанду получил две справедливых "желтых". Есть небольшая претензия по количеству добавленного времени, но в целом судейством было хорошим. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Спартак М – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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pahom-17

ну да...был Плаческу...стал Плачини...

22:11

fedor pavlovitsh

Претензии должны быть не к арбитру, а к Кокорину который два мяча не забил!!! После этого матча Зенит проиграет Уралу и покатится справедливо вниз турнирной таблицы!!!

22:03

Комс

Да не, Мешков нормально отсудил. Просто Зенит недоукомплектован.

21:59

С.Мороз

претензии по времени естественно можно было и 1:2,влететь и сказать что не повезло,а так 1:3 и уже не отбрешешься))А результат всегда справедлив,это надо знать уважаемый итальянец!В первом матче 5:1-Зенит-тоже без вопросов все заслуженно,так и сейчас 3:1 Спартак-заслуженно и не надо ля..ля))

21:59

KuziakaPm

Ну конечно. Потому что свистел в пользу голубых.

21:57

Жорик Вартанов

Глушакову да надо было сразу красную давать, в первом тайме еще, на 1 минуте

21:57

Spchamp1979

Тренера менять надо - Моуринье вам поможет. Манчо не тянет наш Чемпионат...

21:56