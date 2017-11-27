Роберто Манчини: "Спартак" забил два гола, после чего доминировал "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) выразил уверенность, что эта встреча должна была завершаться вничью.
– Мой комментарий таков: мы, безусловно, не заслужили поражения, – сказал Манчини. – "Спартак" забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего времени доминировал "Зенит". Мы не должны были столько пропускать, но и поражения мы не заслужили, как я уже сказал. Как минимум этот матч должен был завершаться вничью. Но это футбол. Поздравляю "Спартак" и Массимо Карреру.
– Уже в первом тайме вы провели замену, выпустив Ригони. С чем она была связана?
– Тактические соображения. Мы уступали 0:2, необходимо было идти в атаку и забивать. И именно после этой перестановки мы стали доминировать вплоть до конца. (Михаил ГОНЧАРОВ)
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
почему ладыркин понятно, но почему Артем - не ясно. он явно не вписывается в игру.
22:03
КОТЛИН
С составом не угадал. Признай свою ошибку. Похоже это тренер не соответствует слухам про него. Не руководит игрой, ошибается с составом и тактикой. Пусть валит в сборную Италии.
22:02
Mad Butcher
бомжевик сосал весь матч
22:02
SpaMan
Песня "Дорожная" посвящается этому господину с солнечной Италии!!
22:01
serzheo
Манчини, это твое поражение. Это ты до сих пор тосуешь состав, как карты, и никто не понимает что делать на поле.
22:00
баламошка
Не позорился бы хоть, баклашка) Когда компенсацию у Газпрома требовать будешь? Или ещё потренируешь парочку месяцев?)
21:57
pushgun
Счет не по игре точно. Но, Зенит что бы там комментатор не говорил сыграл далеко не лучший матч. Поэтому и Спартак смотрелся здорово, хотя супер игры тоже не показал.
21:57
_Я_против_Астротерфа_
Робэрто поплыл в Италию через Венецию))))
21:55
Jean4
Про "игру по счету" Манчини видимо не слышал.
21:55
Сутра Бодуныч
Вы не заслужили поражение,вы заслужили разгром.Это еще Спартак вас пожалел.
21:53