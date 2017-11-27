21:50 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Спартак" забил два гола, после чего доминировал "Зенит"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) выразил уверенность, что эта встреча должна была завершаться вничью.

– Мой комментарий таков: мы, безусловно, не заслужили поражения, – сказал Манчини. – "Спартак" забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего времени доминировал "Зенит". Мы не должны были столько пропускать, но и поражения мы не заслужили, как я уже сказал. Как минимум этот матч должен был завершаться вничью. Но это футбол. Поздравляю "Спартак" и Массимо Карреру.

– Уже в первом тайме вы провели замену, выпустив Ригони. С чем она была связана?

– Тактические соображения. Мы уступали 0:2, необходимо было идти в атаку и забивать. И именно после этой перестановки мы стали доминировать вплоть до конца. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Спартак М – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

почему ладыркин понятно, но почему Артем - не ясно. он явно не вписывается в игру.

22:03

КОТЛИН

С составом не угадал. Признай свою ошибку. Похоже это тренер не соответствует слухам про него. Не руководит игрой, ошибается с составом и тактикой. Пусть валит в сборную Италии.

22:02

Mad Butcher

бомжевик сосал весь матч

22:02

SpaMan

Песня "Дорожная" посвящается этому господину с солнечной Италии!!

22:01

serzheo

Манчини, это твое поражение. Это ты до сих пор тосуешь состав, как карты, и никто не понимает что делать на поле.

22:00

баламошка

Не позорился бы хоть, баклашка) Когда компенсацию у Газпрома требовать будешь? Или ещё потренируешь парочку месяцев?)

21:57

pushgun

Счет не по игре точно. Но, Зенит что бы там комментатор не говорил сыграл далеко не лучший матч. Поэтому и Спартак смотрелся здорово, хотя супер игры тоже не показал.

21:57

_Я_против_Астротерфа_

Робэрто поплыл в Италию через Венецию))))

21:55

Jean4

Про "игру по счету" Манчини видимо не слышал.

21:55

Сутра Бодуныч

Вы не заслужили поражение,вы заслужили разгром.Это еще Спартак вас пожалел.

21:53