Роберто Манчини: "Спартак" забил два гола, после чего доминировал "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) выразил уверенность, что эта встреча должна была завершаться вничью.

– Мой комментарий таков: мы, безусловно, не заслужили поражения, – сказал Манчини. – "Спартак" забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего времени доминировал "Зенит". Мы не должны были столько пропускать, но и поражения мы не заслужили, как я уже сказал. Как минимум этот матч должен был завершаться вничью. Но это футбол. Поздравляю "Спартак" и Массимо Карреру.

– Уже в первом тайме вы провели замену, выпустив Ригони. С чем она была связана?

– Тактические соображения. Мы уступали 0:2, необходимо было идти в атаку и забивать. И именно после этой перестановки мы стали доминировать вплоть до конца. (Михаил ГОНЧАРОВ)