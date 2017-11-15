Роберто Манчини: "Спартак"? Есть и другие достойные соперники"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью Sport Aktuality рассказал, что он не очень хорошо знаком с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой. При этом он отметил работу своего соотечественника в прошлом сезоне, когда красно-белые под его руководством выиграли титул.

- Серьезным соперником "Зенита" является "Спартак". Его тренирует другой итальянец Массимо Каррера.

– Он отлично поработал в прошлом сезоне, он выиграл титул. Конечно, матч "Зенита" со "Спартаком" – это серьезно, но есть другие достойные соперники: " Локомотив", ЦСКА, "Рубин"...

- Вы знакомы с Каррерой лично?