16:57 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Спартак"? Есть и другие достойные соперники"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью Sport Aktuality рассказал, что он не очень хорошо знаком с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой. При этом он отметил работу своего соотечественника в прошлом сезоне, когда красно-белые под его руководством выиграли титул.

- Серьезным соперником "Зенита" является "Спартак". Его тренирует другой итальянец Массимо Каррера.

– Он отлично поработал в прошлом сезоне, он выиграл титул. Конечно, матч "Зенита" со "Спартаком" – это серьезно, но есть другие достойные соперники: "Локомотив", ЦСКА, "Рубин"...

- Вы знакомы с Каррерой лично?

- Мы встречались с ним, когда были игроками. Но мой помощник Анджело Грегуччи, который был его одноклубником, знает его лучше.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

ЗЮК, что Тула и Локомотив, пусть бомжик-миллуольчик лучше вспомнит, где его клуб был в течение 80 лет до прихода к власти опг озерки) Ответ он узнает посмотрев на свою пятую точку)))

17:25

ЗЮК

Millwall82,сосалкин,ты лучше Тулу и Локомотив вспомни.

17:23

Millwall82

Манчини: "Спартак? Это которых мы 5-1?? В России, есть куда более достойные соперники".

17:10