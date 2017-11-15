Роберто Манчини: "Спартак"? Есть и другие достойные соперники"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью Sport Aktuality рассказал, что он не очень хорошо знаком с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой. При этом он отметил работу своего соотечественника в прошлом сезоне, когда красно-белые под его руководством выиграли титул.
- Серьезным соперником "Зенита" является "Спартак". Его тренирует другой итальянец Массимо Каррера.
– Он отлично поработал в прошлом сезоне, он выиграл титул. Конечно, матч "Зенита" со "Спартаком" – это серьезно, но есть другие достойные соперники: "Локомотив", ЦСКА, "Рубин"...
- Вы знакомы с Каррерой лично?
- Мы встречались с ним, когда были игроками. Но мой помощник Анджело Грегуччи, который был его одноклубником, знает его лучше.
Don
ЗЮК, что Тула и Локомотив, пусть бомжик-миллуольчик лучше вспомнит, где его клуб был в течение 80 лет до прихода к власти опг озерки) Ответ он узнает посмотрев на свою пятую точку)))
17:25
ЗЮК
Millwall82,сосалкин,ты лучше Тулу и Локомотив вспомни.
17:23
Millwall82
Манчини: "Спартак? Это которых мы 5-1?? В России, есть куда более достойные соперники".
17:10