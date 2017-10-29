16:09 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Сказал ли команде что-то особенное перед "Локо"? Дело не в словах, главное - что футболисты показывают на поле"

1

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда не всегда успевает восстановиться после игр в Лиге Европы. Он также добавил, что важно не то, что он говорит футболистам, а то, что они показывают на поле.

– Многие встречи в чемпионате у нас выпадают после матчей Лиги Европы, которые проходят в четверг, – сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". – После них не всегда успеваем восстанавливаться.

– Перед матчем вы обратились к болельщикам. А команде сказали что-то особенное?

– Игры надо играть. Речь не о разговорах. Дело не в словах, главное – что футболисты показывают на поле.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

old grumbler

Профи ни убавить не добавить...

16:22