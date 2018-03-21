Роберто Манчини: "СКА - одна из самых сильных команд в мире"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что у него не так много свободного времени для проведения досуга в Санкт-Петербурге. При этом он подчеркнул, что старается посещать хоккейные и баскетбольные матчи в городе.
– Мой Петербург – это прежде всего моя работа. Здесь, на базе, мы проводим ну пусть не весь день, но много часов в день, – цитирует официальный сайт "Зенита" Манчини. – Поначалу каждые выходные мы ездили осматривать все то, что можно посетить в этом городе. А вечером выбираемся куда-нибудь на ужин, чтобы встретиться с друзьями. Вот такой обычный день.
– Иногда вы ходите на хоккей.
– Да-да, мы ходили на СКА. Это очень интересно. СКА – одна из самых сильных команд в мире…
– Там выступают Ковальчук и Дацюк…
– Да-да. Конечно. Сейчас если у нас есть время, то мы ходим на баскетбол. В общем, Петербург – очень красивый город, и тут есть чем заняться. И тут есть места, где можно вкусно поесть.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-21-roberto-manchini-moy-peterburg-eto-prezhde-vsego-moya-rabota.htm
ЗЗ+
Я уж подумал это он про СКА-Хабаровск :)))))))))
12:47