Роберто Манчини: "Сборная Италии? Не вижу причин для ухода из "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заверил болельщиков команды в том, что не покинет клуб из Санкт-Петербурга. Ранее 53-летний специалист сказал, что для него было бы честью возглавить сборную Италии.

- Слухи отправляют вас то в сборную Италии, то в Австралию, то в "ПСЖ". Развеете их?

- Могу сказать болельщикам "Зенита", что никуда не собираюсь. Сейчас в "Зените" мы занялись масштабным проектом перестройки команды. Посмотрите на состав двух-трехлетней давности: это совершенно другие футболисты. Мы делаем новую, сильную и крепкую команду. Причин для ухода не вижу.

- Какие ожидания от чемпионата мира-2018, на который не попала сборная Италии?

- Отсутствие Италии на чемпионате мира – конечно, катастрофа для нашего футбола. За всю жизнь не припомню, чтобы сборная Италия не участвовала в главном турнире планеты. Нужно извлекать уроки и что-то делать, чтобы поднимать итальянский футбол.

В том, что чемпионат мира пройдет на высшем уровне, нет никаких сомнений. С точки зрения инфраструктуры, организации все почти готово, никаких препятстсвий для того, чтобы чемпионат мира состоялся, не вижу. Сборная России может провести его на достойном уровне. Она подходит к турниру в хорошей форме. У вас много отличных футболистов – Смолов, Миранчуки, (Мариу) Фернандес, Головин, Кокорин. Они помогут сборной прийти к большим результатам.

- Чемпионат мира пройдет в том числе на стадионе в Санкт-Петербурге. Как он вам?

- Совершенно удивительная, превосходная арена. Она находится в восхитительном географическом положении. Почти никаких претензий к стадиону нет, за исключением газона. На таких стадионах поле всегда должно быть в идеальном состоянии.

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