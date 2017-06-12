Роберто Манчини: "С нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками клуба. Презентация 52-летнего специалиста пройдет завтра в Санкт-Петербурге.
- С нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита" завтра в "Ленинград Центре" в Санкт-Петербурге… Увидимся в 19.00, - написал Манчини на своей странице в Твиттере.
Напомним, что итальянец подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме "3+2". На должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил команду в 2016 году. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.
I can not wait to meet #Zenith supporters at the Leningrad Centre in St. Petersburg tomorrow... I'll see you at 19:00 pic.twitter.com/LwCThD8j7C– Roberto Mancini (@robymancio) 12 июня 2017 г.
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