Роберто Манчини: "С нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками клуба. Презентация 52-летнего специалиста пройдет завтра в Санкт-Петербурге.

- С нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита" завтра в "Ленинград Центре" в Санкт-Петербурге… Увидимся в 19.00, - написал Манчини на своей странице в Твиттере.

Напомним, что итальянец подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме "3+2". На должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил команду в 2016 году. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.