Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над "СКА-Хабаровск" в матче 30-го тура премьер-лиги (6:0) отметил, что покидает клуб по семейным обстоятельствам, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. И это никак не связано с возможной работой в сборной Италии.

– Подчеркну, что инициатива уйти – моя, – сказал Манчини. – Во многом решение связано с семейными обстоятельствами. Решение принято примерно три месяца назад. Это никак не связано с другой работой.

– Какой совет вы дадите вашему сменщику?

– Уверен, что следующим тренером "Зенита" станет талантливый тренер. Считаю, что "Зенит" – очень сильная команда. Если бы не травмы Кузяева и Кокорина, то мы могли бы достичь как минимум полуфинала Лиги Европы.

– Решение объявить об уходе до матча со СКА – это чья инициатива?

– Президента.

– Назовите лучший и худший матчи в сезоне.

– У нас было большое количество матчей, в которых мы проиграли. В четырех из пяти проигранных матчей мы заслуживали победы, заслуживали ничьей в выездном матче со "Спартаком"

– Знали ли игроки о вашем уходе?

– Я им ничего не говорил. Но, возможно, они начали задумываться, когда появились слухи о моем уходе. Об отставке футболисты узнали в воскресенье утром.