Роберто Манчини: "Разница между Заболотным и Дзюбой в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини объяснил, почему между нападающими Артемом Дзюбой и Антоном Заболотным выбрал последнего. Итальянец проводил лекцию для студентов Академии тренерского мастерства РФС и ответил на несколько вопросов.
– В "Зените" при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?
– В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Манчини. – У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры – я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.
– То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил?
– Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси.
Напомним, Заболотный был подписан "Зенитом" у "Тосно" на 3,5 года. Дзюбу питерский клуб отправил в аренду до конца сезона в тульский "Арсенал".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-09-roberto-manchini-provel-lektsiyu-dlya-studentov-akademii-trenerskogo-masterstva-rfs.htm
Vedi
И здесь - бороться , цепляться . Тренер , а играть у тебя слово есть ? Набор на борьбу или на игру в футбол ???
23:44
HotTab
баламошка, судя по твоему коменту Дзюба залижет его до смерти?)
23:43
igogohruhru
То есть получается что Дзюба - сачок, да еще и переоцененный? Ну как такое может быть?
23:40
баламошка
Фсё. Манчинька подписал себе смертный приговор. Итальянский тренеришка погибнет от языка Дзюбы.
23:19