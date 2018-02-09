Роберто Манчини: "Разница между Заболотным и Дзюбой в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини объяснил, почему между нападающими Артемом Дзюбой и Антоном Заболотным выбрал последнего. Итальянец проводил лекцию для студентов Академии тренерского мастерства РФС и ответил на несколько вопросов.

– В "Зените" при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?

– В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Манчини. – У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры – я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.

– То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил?

– Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси.

Напомним, Заболотный был подписан "Зенитом" у "Тосно" на 3,5 года. Дзюбу питерский клуб отправил в аренду до конца сезона в тульский "Арсенал".