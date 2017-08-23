Роберто Манчини: "Посмотрим, сможет ли Ригони выйти на поле в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 4-го отборочного матча Лиги Европы с "Утрехтом" сообщил о том, что на данный момент нет конкретики в вопросе подписания новых игроков. При этом специалист отметил, что полузащитник Эмилиано Ригони, который вчера прошел медицинское обследование в Санкт-Петербурге, может выйти на поле во встрече 8-го тура чемпионата России с "Ростовом".

– На тренировке мы видели Ригони. Когда на него можно будет рассчитывать? Что можете сказать о будущем Дмитрия Полоза? – вопрос Манчини.

– Это одна из первых тренировок Ригони. Посмотрим, сможет ли он выйти в воскресенье. Жулиану же предпочел клуб, в составе которого он смог бы играть регулярно, чтобы получать вызов в сборную. Поэтому он выбрал другую команду.

– Почему "Зенит" приобрел именно Ригони? Стоит ли еще ожидать новичков?

– Посмотрим, что может случиться. Пока конкретики нет. Нас покинуло множество прекрасных футболистов, более десяти человек. В том числе Жулиану, Гарсия, которые хорошо знали чемпионат. Поэтому мы приобретаем других игроков. Что касается Ригони, это сильный игрок, посмотрим на него на поле. (Артем РЯБОВОЛ)

Напомним, первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды. Ответный матч состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.