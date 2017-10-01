Роберто Манчини - после матча с "Анжи": "Мы не сдаемся"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что остался доволен игрой своих футболистов. Он добавил, что команда не сдается.

– К сожалению, мы не смогли выиграть, но я доволен игрой своей команды. Мы не сдаемся, – написал в Твиттере Манчини.

После 12 туров премьер-лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, набрав 28 очков. На счету идущего вторым "Локомотива" 26 баллов.

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