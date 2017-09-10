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16:15 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Почему я так люблю аргентинцев? Вообще-то мне нравятся женщины"

Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Роберто МАНЧИНИ. Фото Дарья ИСАЕВА,, "СЭ"
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Роберто МАНЧИНИ. Фото Дарья ИСАЕВА,, "СЭ"
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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после гостевого матча 9-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:0) попытался найти объяснение неудачной игре своей команды. Вдобавок итальянский специалист ответил на вопрос о своей "любви" к аргентинским футболистам – в составе сине-бело-голубых этим летом появились пять легионеров из этой страны, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

 
Главный тренер "Зенита" Роберто МАНЧИНИ."Зенит" Манчини. Как он работает

– Мы играли медленно – это главная проблема. Из-за этого никак не получалось находить пространство, – сказал Манчини на пресс-конференции.

Дзюба в атаке много ошибался. Что это – нехватка мастерства или переизбыток желания?

– Дзюба делал все так, как я его просил. В ближайшее время жду от него голов.

– Как вам дебют Ригони?

– Он может играть намного лучше.

– Почему вам так нравятся аргентинцы?

– Вообще-то мне больше нравятся женщины (смеется). А что касается аргентинских игроков, то они привлекают меня своими бойцовскими качествами, и у меня есть опыт работы с ними.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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visp1961

Но вот Люба ему нравится тоже...

16:29

marksan

Нравиться - не значит любить!

16:29

RND

Учи русский, Маня !

16:25

Millwall82

Вспоминает его батл с Сарри.

16:22