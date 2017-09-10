Роберто Манчини: "Почему я так люблю аргентинцев? Вообще-то мне нравятся женщины"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после гостевого матча 9-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:0) попытался найти объяснение неудачной игре своей команды. Вдобавок итальянский специалист ответил на вопрос о своей "любви" к аргентинским футболистам – в составе сине-бело-голубых этим летом появились пять легионеров из этой страны, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Мы играли медленно – это главная проблема. Из-за этого никак не получалось находить пространство, – сказал Манчини на пресс-конференции.
– Дзюба в атаке много ошибался. Что это – нехватка мастерства или переизбыток желания?
– Дзюба делал все так, как я его просил. В ближайшее время жду от него голов.
– Как вам дебют Ригони?
– Он может играть намного лучше.
– Почему вам так нравятся аргентинцы?
– Вообще-то мне больше нравятся женщины (смеется). А что касается аргентинских игроков, то они привлекают меня своими бойцовскими качествами, и у меня есть опыт работы с ними.
visp1961
Но вот Люба ему нравится тоже...
16:29
marksan
Нравиться - не значит любить!
16:29
RND
Учи русский, Маня !
16:25
Millwall82
Вспоминает его батл с Сарри.
16:22