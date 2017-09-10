Роберто Манчини: "Почему не победили? Медленно шевелили ногами"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) его команде немного не хватило, чтобы забить гол. Специалист отметил, что ему понравилась игра сине-бело-голубых во втором тайме.

- Мы были очень медленными, медленно шевелили ногами и играли недостаточно глубоко, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". - Недооценки соперника не было.

- Вы заменили трех аргентинцев на трех россиян. Чья игра понравилась больше?

- Мне понравилась игра как аргентинцев, так и россиян. Может, проблема в том, что некоторые игроки вернулись после матчей в своих сборных и не вошли в тонус.

- В двух последних матчах "Зенит" не может забить. Это беспокоит вас?

- Я не обеспокоен. Мне понравился второй тайм - было много моментов у ворот соперников. Чуть-чуть не хватило для гола.

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "Зенит"