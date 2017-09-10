Роберто Манчини: "Почему не победили? Медленно шевелили ногами"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) его команде немного не хватило, чтобы забить гол. Специалист отметил, что ему понравилась игра сине-бело-голубых во втором тайме.
- Мы были очень медленными, медленно шевелили ногами и играли недостаточно глубоко, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". - Недооценки соперника не было.
- Вы заменили трех аргентинцев на трех россиян. Чья игра понравилась больше?
- Мне понравилась игра как аргентинцев, так и россиян. Может, проблема в том, что некоторые игроки вернулись после матчей в своих сборных и не вошли в тонус.
- В двух последних матчах "Зенит" не может забить. Это беспокоит вас?
- Я не обеспокоен. Мне понравился второй тайм - было много моментов у ворот соперников. Чуть-чуть не хватило для гола.
будь здоров !!!
в игре низом ,да,нужна скорость! а еще игра в одно касание, и высокий прессинг. похоже ребята не поняли куда приехали. класса хватает в отборе, чего не скажешь об атаке. вторые нули кряду!
16:20
БравныйВоин
serzheo - просто у какой-то команды (не будем показывать пальцем) слишком кривоногие слоупоки играют, вот и победить "команду уровня ФНЛ" не в состоянии:))
16:20
serzheo
Манчини - разбирай тему с автобусами. Их много еще будет. Это основная проблема Зенита в согазе - трусливые команды уровня ФНЛ. С этим надо что-то делать.
16:15