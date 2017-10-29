Роберто Манчини: "Перестал забивать Кокорин. Это проблема, но не катастрофа"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3) отметил, что никакой трагедии не произошло. По его словам, команда еще успеет наверстать упущенное.

- Из всех российских клубов только "Зенит" использует очень много легионеров в еврокубках. Нет проблем из-за этого?

- Не думаю, что это имеет большое значение. Вплоть до прошлого тура мы занимали первую строчку.

- В последних четырех турах "Зенит" набрал всего два очка. Это случайность или спад?

- Это не трагедия. Мы можем вернуть потерянные сегодня три очка уже в следующем туре и снова возглавить таблицу. Действительно, у нас не очень удачный период. Он связан с тем, что мы мало забиваем, перестал забивать Кокорин. Это проблема, но не настолько серьезная, чтобы называть ее катастрофой. Все решаемо. Нужно спокойно готовиться к следующим играм чемпионата, которых еще очень много. (Сергей ЯРЕМЕНКО)