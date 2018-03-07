Роберто Манчини: "Отставание от "Локомотива? Любой отрыв может быть отыгран"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" сказал, что отрыв от "Локомотива" в чемпионате России может быть отыгран. Итальянский специалист отметил, что команда стремится к тому, чтобы побеждать в каждом матче.

После 21 тура чемпионата страны "Локомотив" занимает первое место, набрав 46 очков. "Зенит" располагается на четвертое строчке (38 очков).

- Насколько для "Зенита" важна Лига Европы, учитывая большое отставание от "Локомотива" в чемпионате России?

- В футболе нужно побеждать в каждом матче - именно к этому мы стремимся. Вне зависимости от турнира. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что много команд сильнее нас на данный момент, и чем дальше по турнирной сетке, тем сложнее игры. Отставание в российском чемпионате большое, но в футболе никогда не знаешь, чем все закончится - любой отрыв может быть отыгран. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.