Роберто Манчини: "Очень тяжело играть в чемпионате России после матчей в еврокубках"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команде будет тяжело играть после встречи с "Утрехтом" (2:0) в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Он также добавил, что эту проблему можно решить, только имея больше дней между матчами.
– Да, действительно тяжело играть в чемпионате России после матчей в еврокубках, – сказал во флеш-интервью перед матчем Манчини. – Когда играешь в четверг вечером, а потом тебе предстоит встреча в воскресенье вечером, эту проблему можно решить только имея больше дней между матчами.
marksan
Никифор____ Не так! "Ливерпуль" разгромил "Арсенал", забив четыре безответных гола". А ведь Ливерпуль, как и Зенит играл в Европе!
20:14
marksan
Оборжаться можно! Зенит устал имея 2 состава!
20:10
Pleafant
Ничто не мешало менеджменту Зенита перенести матч на понедельник,но заранее,тем более,что потом-перерыв. Но апломб не позволил или обычное недомыслие.Ростов свеж и заряжен,как бы Зениту не огрести,как ЦСКА.
20:03
Никифор
А в других чемпионатах не так?
19:56