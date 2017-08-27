Роберто Манчини: "Очень тяжело играть в чемпионате России после матчей в еврокубках"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команде будет тяжело играть после встречи с "Утрехтом" (2:0) в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Он также добавил, что эту проблему можно решить, только имея больше дней между матчами.

– Да, действительно тяжело играть в чемпионате России после матчей в еврокубках, – сказал во флеш-интервью перед матчем Манчини. – Когда играешь в четверг вечером, а потом тебе предстоит встреча в воскресенье вечером, эту проблему можно решить только имея больше дней между матчами.

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"