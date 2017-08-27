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19:51 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Очень тяжело играть в чемпионате России после матчей в еврокубках"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команде будет тяжело играть после встречи с "Утрехтом" (2:0) в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Он также добавил, что эту проблему можно решить, только имея больше дней между матчами.

– Да, действительно тяжело играть в чемпионате России после матчей в еврокубках, – сказал во флеш-интервью перед матчем Манчини. – Когда играешь в четверг вечером, а потом тебе предстоит встреча в воскресенье вечером, эту проблему можно решить только имея больше дней между матчами.

Трансляция матча "Зенит" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Никифор____ Не так! "Ливерпуль" разгромил "Арсенал", забив четыре безответных гола". А ведь Ливерпуль, как и Зенит играл в Европе!

20:14

marksan

Оборжаться можно! Зенит устал имея 2 состава!

20:10

Pleafant

Ничто не мешало менеджменту Зенита перенести матч на понедельник,но заранее,тем более,что потом-перерыв. Но апломб не позволил или обычное недомыслие.Ростов свеж и заряжен,как бы Зениту не огрести,как ЦСКА.

20:03

Никифор

А в других чемпионатах не так?

19:56