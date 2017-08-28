Роберто Манчини: "Очень рад тому, как "Зенит" выступил в первой части сезона"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей в матче 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что доволен выступлением команды в первой части сезона. Сине-бело-голубые являются единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 20 очков.

– Очень рад тому, как "Зенит" выступил в первой части сезона. Так держать! – написал в Твиттере Манчини.

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