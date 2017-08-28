Роберто Манчини: "Очень рад тому, как "Зенит" выступил в первой части сезона"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей в матче 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что доволен выступлением команды в первой части сезона. Сине-бело-голубые являются единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 20 очков.
– Очень рад тому, как "Зенит" выступил в первой части сезона. Так держать! – написал в Твиттере Манчини.
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I have been very glad to see how we performed in the first part of the championship. Carry on!#ZenitRostov #Zenit pic.twitter.com/8lD9YqS15E– Roberto Mancini (@robymancio) 27 августа 2017 г.
shpasic
первая часть - лето. перед перерывом на сборные.
00:41
Тарасено
Что за первая часть сезона? Я аж завис..пытаясь это понять..
00:22