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00:09 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Очень рад тому, как "Зенит" выступил в первой части сезона"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей в матче 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что доволен выступлением команды в первой части сезона. Сине-бело-голубые являются единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 20 очков.

– Очень рад тому, как "Зенит" выступил в первой части сезона. Так держать! – написал в Твиттере Манчини.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

первая часть - лето. перед перерывом на сборные.

00:41

Тарасено

Что за первая часть сезона? Я аж завис..пытаясь это понять..

00:22