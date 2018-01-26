Роберто Манчини – о ситуации с Дзюбой: "Прояснять тут нечего"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не стал разъяснять решение не брать на сбор команды в ОАЭ Артема Дзюбу, Олега Шатова и Александра Анюкова. Итальянский специалист подчеркнул, что будет отчитываться перед президентом клуба Сергеем Фурсенко, а не журналистами.

– Проясните ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым. Они могут вернуться в главную команду "Зенита"?

– Мне кажется, прояснять тут нечего. Руководство клуба задало мне вопрос (о необходимости иметь Дзюбу, Шатова и Анюкова в составе. – Прим. "СЭ"), я ответил. В разговоре с президентом я тоже дал объяснения. Ничего больше добавить не могу.

– Чем конкретно вас не устроили, например, Дзюба и Шатов?

– Не думаю, что я обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом – безусловно, обязан, что я и делаю. Это сугубо техническое решение тренерского штаба, вот и все.

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