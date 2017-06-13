Роберто Манчини - о прилете в Санкт-Петербург: "Благодарю за теплый прием"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который прибыл в Санкт-Петербург на свою презентацию, поблагодарил за теплую встречу представителей клуба. Презентация специалиста в новой должности состоится cегодня в 19.30. Встреча пройдет в "Ленинград Центре".

- Только что приземлился в Санкт-Петербурге, - написал Манчини на своей странице в Твиттере. - Благодарю за доброту и теплый прием.

"СЭ" широко осветит это мероприятие. На нашей странице в Фейсбуке мы проведем прямой эфир презентации Манчини, в нашем Твиттере, посвященном "Зениту", можно будет оперативно следить за новостями, получая при этом в свою ленту фото и видео. Подписывайтесь на нас!

