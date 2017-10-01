Роберто Манчини - о ничьей с "Анжи": "Возможно, мы были немного уставшими"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что его команда допустила несколько ошибок. Он также не считает, что сине-бело-голубые недооценили соперника.
– Это был очень сложный, жесткий матч. Мы совершили несколько ошибок, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Возможно, были немного уставшими, потому что играли 3 дня назад.
Недооценка соперника? Нет, это вы так говорите. Я бы так не сказал.
foreverCSKAforever
Marksan, устали оглядываться, как бы Гинер не купил чего.
21:22
Besedin Dmitry
Вы не уставшие,вы зажравшиеся миллионеры...
21:11
marksan
От чего устали, имея два состава?
21:11
foreverCSKAforever
Женщину ему аргентинскую, пусть отдохнет бедолага.
21:08