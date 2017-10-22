Роберто Манчини: "Не могу быть доволен результатом матча против ЦСКА, но понравился наш футбол во втором тайме"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что не может быть доволен результатом. Он также добавил, что сейчас команда сосредоточится на следующей игре.
– Не могу быть доволен результатом, но мне понравился наш футбол во втором тайме. Сосредоточимся на следующем матче, – написал в Твиттере Манчини.
В следующей встрече "Зенит" сыграет дома против "Локомотива". Матч пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" провеет трансляцию игры.
I cannot be pleased with the result but I liked the football we played in the second half. Focus on the next match!#Zenit #CSKAZenit pic.twitter.com/1nepK56wnS– Roberto Mancini (@robymancio) 22 октября 2017 г.
Vedi
Где вы сегодня футбол увидели маэстро ??? Одни на ринг вышли , другие уворачивались . Запомнилось только ваши разборки с Фернандесом и потасовки массовки с подкатами в ноги.
21:49