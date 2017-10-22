21:18 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Не могу быть доволен результатом матча против ЦСКА, но понравился наш футбол во втором тайме"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что не может быть доволен результатом. Он также добавил, что сейчас команда сосредоточится на следующей игре.

– Не могу быть доволен результатом, но мне понравился наш футбол во втором тайме. Сосредоточимся на следующем матче, – написал в Твиттере Манчини.

В следующей встрече "Зенит" сыграет дома против "Локомотива". Матч пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" провеет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Где вы сегодня футбол увидели маэстро ??? Одни на ринг вышли , другие уворачивались . Запомнилось только ваши разборки с Фернандесом и потасовки массовки с подкатами в ноги.

21:49