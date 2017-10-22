Роберто Манчини: "Не могу быть доволен результатом матча против ЦСКА, но понравился наш футбол во втором тайме"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что не может быть доволен результатом. Он также добавил, что сейчас команда сосредоточится на следующей игре.

– Не могу быть доволен результатом, но мне понравился наш футбол во втором тайме. Сосредоточимся на следующем матче, – написал в Твиттере Манчини.

В следующей встрече "Зенит" сыграет дома против "Локомотива". Матч пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" провеет трансляцию игры.