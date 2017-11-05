Роберто Манчини: "Не думаю, что результат матча с "Рубином" справедливый"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался недоволен ничьей с "Рубином" в матче 16-го тура чемпионата России (0:0). По мнению специалиста, у его подопечных было немало шансов забить, но подвела реализация.

- Не думаю, что результат матча справедливый. Как и в матчах с "Локомотивом" и "Арсеналом", у нас было 5-6 возможностей забить, - сказал Манчини во флеш-интервью после матча. - К сожалению, не забил Кокорин. Надеюсь, в ближайших играх мы начнем забивать и побеждать. У нас огромное количество шансов, но хромает реализация.