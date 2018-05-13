Роберто Манчини: "Не чувствую, что совершал ошибки"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над "СКА-Хабаровск" в матче 30-го тура премьер-лиги (6:0) подчеркнул, что на результат повлияли травмы футболистов Далера Кузяева, Александра Кокорина и Эмануэля Мамманы.
– Как вы сами оцените этот сезон?
– Я всегда стараюсь выкладываться до конца и добиваться максимума в любом матче. Всегда требую выкладки на сто процентов от футболистов. Любой чемпионат, который не заканчивается победой, для меня становится разочарованием. Во многом я связываю неудачи этого сезона с травмами Кокорина, Мамманы и Кузяева. Все это произошло в критический момент, из-за этого наступил спад в игре. Вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на титул. Если бы не эти травмы, наши шансы на победу были бы выше.
– Жалеете о каком-нибудь из принятых решений? Например, о том, что вы отдали Шатова с Дзюбой в аренду.
– Нет, не жалею. Не чувствую, что совершал ошибки и принимал неправильные решения. Если отмотать время назад, я сделал бы то же самое. Были приняты решения, в которых я не сомневаюсь. (Гоша ЧЕРНОВ)
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- СКА-Хабаровск
- Олег Шатов
- Далер Кузяев
- Эмануэль Маммана
Nur1974
Как только стало ясно что может возглавить сборную начал все сливать, чтоб разорвали с ним контракт. Хотел получить еще неустойку. Но руководство все это пронюхало и ничего не предпринимало.
17:54
Производственник
развалил две команды.Зенит.взяв Заболотного и Тосно забрав того же Заболотного
17:27
Гарик "внук Наташи" Попов
Чертила.
17:12
lavrentev01
давай иди уже
17:08
bvb1987
ппц лжец
17:00
баламошка
Ты фсё делал правильно. Манчинька - идеальный баклан) 100 потраченных лямов и пятое место РФПЛ - это идеальный результат, правь лягушками и дальше, отноне и во веки векоф)
16:54