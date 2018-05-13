16:50 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Не чувствую, что совершал ошибки"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над "СКА-Хабаровск" в матче 30-го тура премьер-лиги (6:0) подчеркнул, что на результат повлияли травмы футболистов Далера Кузяева, Александра Кокорина и Эмануэля Мамманы.

– Как вы сами оцените этот сезон?

– Я всегда стараюсь выкладываться до конца и добиваться максимума в любом матче. Всегда требую выкладки на сто процентов от футболистов. Любой чемпионат, который не заканчивается победой, для меня становится разочарованием. Во многом я связываю неудачи этого сезона с травмами Кокорина, Мамманы и Кузяева. Все это произошло в критический момент, из-за этого наступил спад в игре. Вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на титул. Если бы не эти травмы, наши шансы на победу были бы выше.

– Жалеете о каком-нибудь из принятых решений? Например, о том, что вы отдали Шатова с Дзюбой в аренду.

– Нет, не жалею. Не чувствую, что совершал ошибки и принимал неправильные решения. Если отмотать время назад, я сделал бы то же самое. Были приняты решения, в которых я не сомневаюсь. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Nur1974

Как только стало ясно что может возглавить сборную начал все сливать, чтоб разорвали с ним контракт. Хотел получить еще неустойку. Но руководство все это пронюхало и ничего не предпринимало.

17:54

Производственник

развалил две команды.Зенит.взяв Заболотного и Тосно забрав того же Заболотного

17:27

Гарик "внук Наташи" Попов

Чертила.

17:12

lavrentev01

давай иди уже

17:08

bvb1987

ппц лжец

17:00

баламошка

Ты фсё делал правильно. Манчинька - идеальный баклан) 100 потраченных лямов и пятое место РФПЛ - это идеальный результат, правь лягушками и дальше, отноне и во веки векоф)

16:54

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