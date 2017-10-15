22:37 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Нам не хватило скорости и слаженности"


Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сожалеет, что его команда в матче 13-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1) потерпела первое поражение в национальном первенстве. Итальянский специалист признал, что питерцам не хватало слаженности.

- Мне очень жаль, - написал в Твиттере Манчини. - Это наше первое поражение в чемпионате. Сегодня нам не хватило скорости и слаженности.

Напомним, после 13 туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. У занимающего вторую строчку "Локомотива" на 2 очка меньше.

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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