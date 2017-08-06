Роберто Манчини: "Надеюсь, ситуация с крышей стадиона "Санкт-Петербург" не повторится"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные заслужили победу над соперником. Также специалист отметил, что ситуация с крышей стадиона "Санкт-Петербург" не повторится.
– Не закроет ли Терентьеву дорогу в основной состав его поведение в конце матча?
– Терентьев там ни при чем, – сказал Манчини. – Он просто ответил Луизу Адриану за Смольникова. Ничего такого здесь не вижу.
– Оцените игру команды в первые полчаса до результативной ошибки Фернанду, за счет чего вы рассчитывали вскрыть плотную оборону "Спартака"?
– Нельзя все 90 минут играть одинаково, надо менять игру. Сначала мы действовали оборонительно, потом раскрылись. Считаю, мы заслужили победу.
– Почему Жулиану не было в основном составе (вопрос от бразильского журналиста)?
– Потому что Жулиану играл в четверг, а сегодня нам были необходимы свежие игроки. Благодарю болельщиков за поддержку. Надеюсь, сегодняшняя ситуация с крышей не повторится. (Максим МЕЛЬНИКОВ)
Напомним, что крыша стадиона "Санкт-Петербург" была открыта, но до начала встречи над ареной прошел град, а по ходу игры - сильный дождь.
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Луиз Адриану пропустит дерби с ЦСКА
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Луиз Адриану
- Денис Терентьев
- Фернанду Лукас Мартинс
- Жулиану Виктор де Паула
shpasic
открыти днём, когда ливень уже закончился, но к вечеру снова налетел. не открыли бы - началось бы нытьё, что душно, особенно с файерами.
00:23
PiratDen
закрывать - открывать можно только без зрителей, требования безопасности, за пару часов до игры солнце светило. .
23:33 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
кстати, я так и не понял, а за каким болтом иметь раздвижную крышу и... не пользоваться ею во время матчей??? да еще таких титульных как Зенит-Спартак!!! нахрена столько бабок ввалили. все равно, что купить билет на троллейбус и всех обмануть - бежать за ним сзади.
23:23 6 августа