23:13 6 августа | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Надеюсь, ситуация с крышей стадиона "Санкт-Петербург" не повторится"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные заслужили победу над соперником. Также специалист отметил, что ситуация с крышей стадиона "Санкт-Петербург" не повторится.

– Не закроет ли Терентьеву дорогу в основной состав его поведение в конце матча?

– Терентьев там ни при чем, – сказал Манчини. – Он просто ответил Луизу Адриану за Смольникова. Ничего такого здесь не вижу.

– Оцените игру команды в первые полчаса до результативной ошибки Фернанду, за счет чего вы рассчитывали вскрыть плотную оборону "Спартака"?

– Нельзя все 90 минут играть одинаково, надо менять игру. Сначала мы действовали оборонительно, потом раскрылись. Считаю, мы заслужили победу.

– Почему Жулиану не было в основном составе (вопрос от бразильского журналиста)?

– Потому что Жулиану играл в четверг, а сегодня нам были необходимы свежие игроки. Благодарю болельщиков за поддержку. Надеюсь, сегодняшняя ситуация с крышей не повторится. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Напомним, что крыша стадиона "Санкт-Петербург" была открыта, но до начала встречи над ареной прошел град, а по ходу игры - сильный дождь.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

открыти днём, когда ливень уже закончился, но к вечеру снова налетел. не открыли бы - началось бы нытьё, что душно, особенно с файерами.

00:23

PiratDen

закрывать - открывать можно только без зрителей, требования безопасности, за пару часов до игры солнце светило. .

23:33 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

кстати, я так и не понял, а за каким болтом иметь раздвижную крышу и... не пользоваться ею во время матчей??? да еще таких титульных как Зенит-Спартак!!! нахрена столько бабок ввалили. все равно, что купить билет на троллейбус и всех обмануть - бежать за ним сзади.

23:23 6 августа