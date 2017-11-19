18:52 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Надеюсь, что Лунев завтра приступит к тренировкам"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" рассказал о том, что изменения в стартовом составе связаны с травмой нападающего Себастьяна Дриусси. По его словам, сегодняшний соперник хорошо развит физически.

– Во-первых, Дриусси травмирован, во-вторых, это мое решение, поэтому я выставил такой состав, – сказал Манчини во флеш-интервью. – Лунев? Я надеюсь, что завтра он приступит к тренировкам. Уже со следующего вторника он сможет играть.

Я думаю, что "Тосно" – хорошо развита физически команда. В первой игре они выглядели неплохо, сейчас они стали лучше.

 Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Семь ветров

Правильно, к Спартаку должен быть в воротах, наверное при сотрясении достаточно трех дней на излечение.))

19:12