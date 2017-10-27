Роберто Манчини: "На улице очень холодно, но на матче "Зенит" - "Локомотив" будет жарко"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что на матче 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" будет жарко. Встреча состоится в воскресенье, 29 октября.
– На улице очень холодно, но на матче "Зенит" – "Локомотив" будет жарко, – написал в Твиттере Манчини.
Игра между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Ma che freddo fa...ma siamo caldi per #ZenitLoko!– Roberto Mancini (@robymancio) 27 октября 2017 г.
It's very cold but we feel hot for #ZenitLoko!
😬brrrr... pic.twitter.com/rWzy5QMH51
Tribunal Z
Зенит покажет как нужно играть в футбол, а не автобусом стоять в штрафной. 4-1 Жди голов паравозик!
16:38