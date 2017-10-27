16:22 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "На улице очень холодно, но на матче "Зенит" - "Локомотив" будет жарко"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что на матче 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" будет жарко. Встреча состоится в воскресенье, 29 октября.

– На улице очень холодно, но на матче "Зенит" – "Локомотив" будет жарко, – написал в Твиттере Манчини.

Игра между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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