Роберто Манчини: "Мы сделали все, что могли"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини попрощался с клубом и болельщиками. Итальянский специалист покидает клуб после сезона работы. Завтра, 14 мая, он прекращает сотрудничество с питерцами. Под его руководством "Зенит" занял пятое место в чемпионате России.

"Мы сделали все, что могли. Вторая часть сезона была испорчена серьезными травмами, которые помешали нам. Это был важный опыт. Российский футбол может прогрессировать еще сильнее.

Спасибо команде, руководству, персоналу и болельщикам, которые не переставали нас поддерживать. Удачи, "Зенит"!" - написал Манчини на своем сайте.

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