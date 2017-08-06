Роберто Манчини: "Меня часто спрашивают про Кокорина, не понимаю почему"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что нападающему Александру Кокорину еще есть куда развиваться. Также специалист не считает, что рисковал, выпуская защитника Эмануэля Мамману с первых минут.

– В чем секрет сегодняшней крупной победы?

– Никакого секрета нет. Мы провели сложный матч против хорошей команды. Еще не все футболисты "Зенита" достигли идеальных физических кондиций, нам предстоит много работы.

– Как вы оцените дебют Мамманы?

– Маммана всю неделю тренировался с нами, показал хороший уровень, не считаю, что рисковал, выпуская его в основном составе.

– Что вы сделали с Кокориным, сейчас он, пожалуй, лучший игрок чемпионата России?

– Меня часто спрашивают о Кокорине, и я не совсем понимаю почему. Он просто делает то, что должен, забивает голы. Ему еще есть куда развиваться. (Максим МЕЛЬНИКОВ)