Роберто Манчини: "Матч со "Спартаком" в прошлом. На очереди - "Урал"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что у уральцев хорошая и слаженная команда. По словам специалиста, он пересмотрел несколько матчей прошлого сезона в их исполнении.
- Матч со "Спартаком" в прошлом, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". - Надо забыть тот поединок и сконцентрироваться на сегодняшнем поединке против "Урала". У них хорошая и слаженная команда. Это я понял после просмотра матчей уральского клуба. Мне удалось просмотреть игры не только этого сезона, но и прошлого.
Marshal_TJ
docbas, да успокойся уже, и без судьи просрали матч эти бомжи
19:37
Marshal_TJ
19:35
Marshal_TJ
docbas, успокойся, и без судьи просрали матч бомжи .... в таких матчах аж сомневаюсь что я вот уже 10 лет болею за бомжей
19:35
docbas
Да тут можно и не концентрироваться, судья троих игроков Урала удалит, а потом еще и левый пендель поставит. Победа в кармане, все пучком. Национальное достояние.
18:06