Роберто Манчини: "Матч со "Спартаком" в прошлом. На очереди - "Урал"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что у уральцев хорошая и слаженная команда. По словам специалиста, он пересмотрел несколько матчей прошлого сезона в их исполнении.

- Матч со "Спартаком" в прошлом, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". - Надо забыть тот поединок и сконцентрироваться на сегодняшнем поединке против "Урала". У них хорошая и слаженная команда. Это я понял после просмотра матчей уральского клуба. Мне удалось просмотреть игры не только этого сезона, но и прошлого.