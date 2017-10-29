Роберто Манчини: "Матч с "Локомотивом" получился абсурдным"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после разгромного поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команда создала большое количество моментов у ворот соперника. По мнению итальянского специалиста, железнодорожники реализовали все шансы, которые у них были.
- Таков футбол. Матч получился достаточно абсурдным, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - В первом тайме мы доминировали, создали большое количество моментов, которое не смогли реализовать.
Во втором тайме немного открылись - соперник использовал все возможности, которые у него были. Это футбол, такое бывает.
- Вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Недовольны их работой?
- Нет, дело не в этом. Просто мы не смогли реализовать свои контратаки, а они реализовали все три.
DENsid
old grumbler, ну такому фееричному комментатору и "шутнику" готов поверить на слово, жду !
19:02
Sandy45
У ЦСКА и Спартака есть шанс. Зенит и Локо не будут чемпионами, пока в их составах невезучие Дзюба и Ротенберг.
19:01
П_о_в_а_р
Локомотив один раз перешёл центр поля. (с)
18:58
old grumbler
DENsid Манчини - это дутый пузырь, что он доказал еще в Манси ! Со времен Спалетти у Зенита так и нет толкового тренера..................... тебя скоро назначат жди звонка!!!!
18:56
199
Позитив на вечер есть.
18:55
old grumbler
Проиграли матч но кому то в руководстве наверно нужен был Дзюба в составе а так проиграли и проиграли это один матч будут другие матчи и другие результаты...
18:55
DENsid
Манчини - это дутый пузырь, что он доказал еще в Манси ! Со времен Спалетти у Зенита так и нет толкового тренера.
18:52
Наш
Абсурдный тренер-абсурдный матч.Уткин прав :Манчини «манекен для повязывания шарфа» и слабейший иностранный тренер в истории «Зенита, не считая Петржелы"
18:52
Патриот Сибири
Сейчас выйдут болельщики сине-бело-стесняющихся и расскажут, что это был или договорняк, или Мешков не назначил 6-7 пеналей, или вообще Нибиру по указке из Кремля своими гравитационными волнами отводило мяч от ворот.
18:51
howard
Как говорится - не верю своим глазам !
18:51