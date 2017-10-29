18:45 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Матч с "Локомотивом" получился абсурдным"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после разгромного поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команда создала большое количество моментов у ворот соперника. По мнению итальянского специалиста, железнодорожники реализовали все шансы, которые у них были.

- Таков футбол. Матч получился достаточно абсурдным, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - В первом тайме мы доминировали, создали большое количество моментов, которое не смогли реализовать.

Во втором тайме немного открылись - соперник использовал все возможности, которые у него были. Это футбол, такое бывает.

- Вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Недовольны их работой?

- Нет, дело не в этом. Просто мы не смогли реализовать свои контратаки, а они реализовали все три.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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DENsid

old grumbler, ну такому фееричному комментатору и "шутнику" готов поверить на слово, жду !

19:02

Sandy45

У ЦСКА и Спартака есть шанс. Зенит и Локо не будут чемпионами, пока в их составах невезучие Дзюба и Ротенберг.

19:01

П_о_в_а_р

Локомотив один раз перешёл центр поля. (с)

18:58

old grumbler

DENsid Манчини - это дутый пузырь, что он доказал еще в Манси ! Со времен Спалетти у Зенита так и нет толкового тренера..................... тебя скоро назначат жди звонка!!!!

18:56

199

Позитив на вечер есть.

18:55

old grumbler

Проиграли матч но кому то в руководстве наверно нужен был Дзюба в составе а так проиграли и проиграли это один матч будут другие матчи и другие результаты...

18:55

DENsid

Манчини - это дутый пузырь, что он доказал еще в Манси ! Со времен Спалетти у Зенита так и нет толкового тренера.

18:52

Наш

Абсурдный тренер-абсурдный матч.Уткин прав :Манчини «манекен для повязывания шарфа» и слабейший иностранный тренер в истории «Зенита, не считая Петржелы"

18:52

Патриот Сибири

Сейчас выйдут болельщики сине-бело-стесняющихся и расскажут, что это был или договорняк, или Мешков не назначил 6-7 пеналей, или вообще Нибиру по указке из Кремля своими гравитационными волнами отводило мяч от ворот.

18:51

howard

Как говорится - не верю своим глазам !

18:51