Роберто Манчини: "Матч с "Локомотивом" получился абсурдным"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после разгромного поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команда создала большое количество моментов у ворот соперника. По мнению итальянского специалиста, железнодорожники реализовали все шансы, которые у них были.

- Таков футбол. Матч получился достаточно абсурдным, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - В первом тайме мы доминировали, создали большое количество моментов, которое не смогли реализовать.

Во втором тайме немного открылись - соперник использовал все возможности, которые у него были. Это футбол, такое бывает.

- Вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Недовольны их работой?

- Нет, дело не в этом. Просто мы не смогли реализовать свои контратаки, а они реализовали все три.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"