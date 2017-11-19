Роберто Манчини: "Кузяев может вырасти в великого игрока"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что полузащитник Далер Кузяев может вырасти в великого игрока, если продолжит с усердием тренироваться и отдавать всего себя в играх. Он также выразил надежду, что положительный эффект от церемонии чествования чемпионов 2007 года продлится до конца чемпионата.

– Можно ли назвать Далера Кузяева главным открытием сезона?

– Кузяев – это молодой и очень талантливый игрок, он может вырасти в великого игрока, если будет продолжать с усердием тренироваться и отдавать всего себя в матчах, – сказал Манчини.

– Предматчевое чествование чемпионов 2007 года как-то повлияло на настрой команды?

– Эта церемония всем нам напомнила о том, что сделали зенитовцы 10 лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, положительный эффект от нее продлится до конца чемпионата. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Отметим, Кузяев в этой встрече отметился забитым голом. В текущем сезоне на его счету 5 голов и четыре результативные передачи.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"