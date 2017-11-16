Роберто Манчини: "Концентрируемся на победе с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что не думает о матче со "Спартаком" в 18-м туре чемпионата России. По его словам, все игры в премьер-лиге сложные.
– Мы стараемся выигрывать все матчи. Какого-то одного особого в этом смысле нет, – цитирует Манчини "Матч ТВ". – Другое дело, что появилась некоторая разница между играми Лиги Европы и чемпионата. Она возникла только сейчас, потому что мы уже квалифицировались в плей-офф и можем больше внимания уделить внутренней арене.
– Однако "Спартак" наверняка жаждет реванша после 1:5 в Петербурге.
– Все игры в чемпионате непростые. Но пока мы концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке".
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI799679_Roberto_Manchini_Kokorin_zabivajet__eto_khorosho_Zhdem_togo_zhe_ot_drugih
ЗЮК
Tribunal Z,ты опять мужского семени переел?
20:52
aavaslov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:43
merniloskut
Тосно тоже концентрируется на победе над бамжами, ибо они, как минимум, не хуже Арсенала!
19:48
Tribunal Z
Пусть Спартак жаждет реванша, мало ли что жаждет там Спартак. После игры просьба всем пройти на допинг контроль, как бы Спартак пургена перед игрой не поел.
19:42