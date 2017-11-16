Роберто Манчини: "Концентрируемся на победе с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что не думает о матче со "Спартаком" в 18-м туре чемпионата России. По его словам, все игры в премьер-лиге сложные.

– Мы стараемся выигрывать все матчи. Какого-то одного особого в этом смысле нет, – цитирует Манчини "Матч ТВ". – Другое дело, что появилась некоторая разница между играми Лиги Европы и чемпионата. Она возникла только сейчас, потому что мы уже квалифицировались в плей-офф и можем больше внимания уделить внутренней арене.

– Однако "Спартак" наверняка жаждет реванша после 1:5 в Петербурге.

– Все игры в чемпионате непростые. Но пока мы концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке".