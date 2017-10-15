Роберто Манчини: "Команда не может выигрывать всегда"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Арсенала" в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда не была на сто процентов готова. При этом он выразил мнение, что паузы на международные матчи не должны мешать петербуржцам, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Мы не заслуживали победы. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались. Это футбол – команда не может выигрывать всегда. Всегда найдется команда, которая сможет тебя обыграть. Мы играли недостаточно хорошо, поэтому и проиграли, - сказал Манчини.

– "Зенит" не в первый раз после международной паузы выглядит не так здорово, как до нее. С чем вы это связываете?

– Есть небольшая проблема, но она не должна нас останавливать на пути к победе. Надо научиться играть так. Многие футболисты улетали за океан и вернулись не одновременно. Конечно, это нам мешает.

– "Зенит" часто играет с командами, которые выставляют плотную оборону. Как вы с этим боретесь?

– Мы уже встречались с командами, которые играют от обороны, но мы побеждали. Футбол таков, что рано или поздно проиграешь. Мы не были на сто процентов готовы.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"//

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