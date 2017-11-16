Роберто Манчини: "Кокоринозависимость"? С одной стороны, это – к счастью"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что нападающий Александр Кокорин проводит фантастический сезон. Однако, по его словам, забивать должны и другие игроки.

– "Кокоринозависимость"? Да, и с одной стороны, это – к счастью. Саша проводит фантастический, можно сказать, рекордный для себя сезон, - цитирует Манчини "Матч ТВ". - Мы очень рады, что он так раскрылся в этом году. С другой стороны, ожидаю голов и от других нападающих, а также центральных полузащитников. Как оно, собственно, летом и было. Но потом как-то быстро закончилось. Иными словами, хорошо, что Кокорин забивает, однако делать это должны и его партнеры.