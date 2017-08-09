Роберто Манчини: "Кокорин забивает один за себя, один - за Дзюбу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) посетовал на плохую реализацию имевшихся моментов во втором тайме. Специалист подчеркнул, что у питерцев сложный календарь.

– Чем вас удивил "Урал"?

– На самом деле мы знали, что предстоит тяжелый матч, знали, что представляет собой "Урал", что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

– Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов. Если он забьет их все, а Дзюба – ничего, то отправите ли вы Артема в дубль?

– Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу.

– Вничью "Зенит" не играл с "Уралом" почти 20 лет. Равносилен ли этот результат поражению?

– Нет, это футбол и случиться может всякое. У ничьи было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь "Урала" сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.

– Можно ли сказать, что вы недооценили соперника? Что вы сказали команде в перерыве?

– Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с "Уралом" будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет – мы уважаем всех наших соперников. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"