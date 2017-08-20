Роберто Манчини: "Кокорин еще не раскрыл свой потенциал"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что нападающий Александр Кокорин с первого дня на сборах серьезно относится к каждой тренировке. По словам специалиста, у форварда профессиональное отношение к футболу.

– Эффективность Кокорина? То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, – это результат его усердного труда на тренировках, - цитирует пресс-служба "Зенита" Манчини. - С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.