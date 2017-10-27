Роберто Манчини: "И без Паредеса "Зенит" сможет показать лучшую игру"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность в том, что матч 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом" будет напряженным. По словам итальянского специалиста, железнодорожники являются сильным соперником.

– Как считаете, будет ли действовать "Локомотив" от обороны или пойдет в атаку как лидер чемпионата России? – вопрос Манчини.

– Думаю, этот вопрос лучше задать главному тренеру "Локомотива". Я же считаю, что это отличная команда, очень сильный соперник. Игра безусловно будет очень напряженная. Нужно иметь ввиду, что встреча пройдет дома, и нам нужно обязательно побеждать.

– Так получается, что это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ждете ли вы аншлаг на этой игре?

– Болельщики – это наш двенадцатый игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ощущают на поле их поддержку. Я ожидаю полного стадиона и никак иначе – так же, как и было на последних матчах и вообще в течение чемпионата. Стадион – фантастический, я не раз об этом говорил. Насколько я знаю, в этот раз он будет отапливаться, так что там будет не так холодно. Созданы все условия, чтобы был аншлаг.

– Против "Локомотива" не сможет сыграть Паредес. Насколько это критично? Как придется перестраивать игру из-за его отсутствия?

– Конечно, он очень важен для нас, но и без Паредеса мы сможем показать нашу лучшую игру.

Напомним, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 29 октября, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.